Эксперты считают, что российский диктатор вернулся к услугам наемников, потому что регулярная армия не справляется.

Главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин возвращает расположение президента РФ Владимира Путина. Для усиления флангов в Бахмуте наемники готовят до трех бригад.

По информации аналитиков Института изучения войны в своем отчете указали, что благосклонность российского диктатора возвращается к Пригожину, в результате неспособности армии РФ выполнить задачи, которые поставили зимой. Сейчас "вагнеровцы" вероятно получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание.

При этом сообщается, что ЧВК готовит до трех мотострелковых бригад для усиления флангов наемников в Бахмуте. В свою очередь Пригожин подтвердил, что воздушно-десантные войска России работают рядом с "вагнеровцами".

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По мнению экспертов, "повар Путина" может поощрять активное зверства, о которых 17 апреля рассказали уже бывшие наемники, пытаясь укрепить социальную сплоченность и репутацию в подразделениях.

"Этот тип укоренившегося насилия, вероятно, будет оказывать все большее влияние на российское общество, особенно после того, как бойцы "Вагнера" завершат контракты и вернутся в свои дома. Российскому обществу придется прилагать все больше усилий, чтобы справиться с жестокостью как нормой, которую совершают его военнослужащие по мере их реинтеграции во внутреннюю сферу, что, вероятно, будет иметь последствия для целых поколений российского общества", - подытожили аналитики.

Зверства наемников ЧВК "Вагнер" - признания в военных преступлениях

Организация Gulagu.net обнародовала разговор с "вагнеровцами", в ходе которого россянне сознались в казнях и убийствах как военнослужащих, так и мирных украинцев, в том числе детей.

В Офисе генпрокурора заявили, что проведут проверку признаний наемнков. К этому расследованию присоединятся иностранные правоохранители.

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