Министры обсудили срочную потребность Украины в средствах ПВО и другие приоритеты помощи на фоне непрекращающихся воздушных атак РФ.

На заседании Совета Украина-НАТО министры обороны обсудили потребности ВСУ в средствах ПВО и другие приоритетные направления выделения помощи.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна и дальше будет добиваться принятия мер по доставке Украине систем ПВО и по другим приоритетам Киева, передает Голос Америки.

Как сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, выступая перед союзниками, Остин подчеркнул необходимость немедленных действий по укреплению противовоздушной обороны. Он отметил успехи встреч в формате "Рамштайн" за последние два года, благодаря которым Украина получила существенные объемы вооружения. В частности, участники контактной группы предоставили ВСУ более 70 систем ПВО средней и большой дальности и тысячи ракет, заявил Остин на виртуальном заседании Совета Украина-НАТО.

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Кроме Остина в заседании принимали участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Рустем Умеров и представители стран НАТО.

Министры обсудили срочную потребность Украины в средствах ПВО и другие приоритеты помощи на фоне непрекращающихся воздушных атак РФ на критическую инфраструктуру и гражданское население Украины, сообщил Райдер.

Остин проведет 21-е заседание "Рамштайна" в виртуальном формате 26 апреля, во вторую годовщину ее первого заседания.

Совет Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО назвал, что нужно Украине. Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, в своем выступлении он подчеркнул, что "противостоять бомбардировкам только храбростью несправедливо, отвага наших людей не может стать единственной защитой от беспилотников и ракет".

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны.

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