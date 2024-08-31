Глава МИД Чехии: Прага поддерживает разрешение Украине бить вглубь РФ, но не мы поставляем это оружие

Чешская Республика не устанавливает никаких ограничений на системы, которые она предоставляет.

Чехия имеет "очень простую позицию" относительно ударов западным оружием по России - Украина имеет право обороняться, в том числе на территории врага. Об этом в комментарии Радио Свобода министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в рамках конференции по безопасности Globsec в Праге.

"Украина является жертвой агрессии, и согласно Уставу ООН агрессор имеет право защищаться. Эта оборона по логике может происходить и на территории агрессора. Это означает, что Чешская Республика не устанавливает никаких ограничений на системы, которые она предоставляет, или на оружие или боеприпасы, которые она поставляет, на то, какое военное оборудование поставляется в Украину", - сказал он.

По мнению Липавского, лучше, если российский самолет, который является носителем ракет и бомб, "даже не взлетит", чем украинской ПВО придется сбивать уже летящие ракеты. В то же время дипломат признал, что существует "много трудностей и много разногласий" между союзниками Украины по этому поводу.

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"Давайте будем реалистами в том, что самые сложные системы вооружения, которые могут иметь большую дальность или просто поставить поставщика перед определенными стратегическими дилеммами, не поступают из Чехии. Это означает, что мы не (сталкиваемся - УНИАН) с вопросами, которые возникают, например, у некоторых наших союзников", - отметил Липавский.

Удары Украины по РФ западным оружием - последние новости

Канада разрешила ВСУ использовать ее оружие в Курской области РФ. Об этом заявило Министерство национальной обороны Канады.

В ведомстве отметили, что украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, "и мы стремимся поддерживать их возможности".

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