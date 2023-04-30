Занятия военные проходили под руководством инструкторов из Дании.

ВСУ показали, как осваивают навыки штурма и обороны позиций на фронте на полигоне в Великобритании. Речь идет о захвате и удержании территорий на поле боя.

Об этом рассказал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Там отметили, что совместные занятия военные проходили под руководством инструкторов Вооруженных Сил Королевства Дании Forsvaret.

"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины", - отметил Генштаб.

Там поблагодарили Данию за постоянную поддержку Украины и напомнили, что в этом году военные Королевства присоединились к совместной инициативе Великобритании, которая начала подготовку бойцов ВСУ на своих военных базах.

ВСУ усвоили технику городских боев в Британии

Напомним, что Запад в рамках своей военной помочь предложил Украине вести подготовку части новобранцев ВСУ на свои полигонах. На данный момент Британия уже обучила навыкам ведения войны уже по меньшей мере 14 тысяч украинцев.

Недавно ВСУ показали, как усваивали технику ведения боев в городских условиях на одном из британских полигонов. Тогда обучение взяли на себя инструкторы из Швеции.

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