Из-за отсутствия техники коммунальщики не могут работать.

Боевики так называемой "ДНР" украли всю коммунальную технику. Ее использовали для рытья защитных сооружений от Вооруженных сил Украины.

По данным Центра национального сопротивления, из-за отсутствия техники коммунальщики прекратили свою работу. Технику дают в пользование только для непредвиденных ремонтных работ.

В то же время российская пропаганда постоянно рассказывает о пополнении парка коммунальной техники на временно оккупированной территории Донецкой области, но она закреплена за российским военными.

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Кроме того, ранее гауляйтеры "ДНР" украли 216 единиц сельскохозтехники для российского АО "Агрокомплекс им. Ткачева". Техника находилась на складах фермерств на захваченных территориях. Ее перевезли на территорию агрокомплекса в Краснодаре, владельцем которой является бывший министр сельского хозяйства РФ и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

Ситуаия в Донецкой области - что известно

10 декабря глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки в результате обстрелов россиян ранения получили четверо гражданских - двое в Бахмуте, один в Авдеевке и один в Константиновке.

При этом он отметтил, что с 24 февраля Донецкой области оккупанты убили 1 251 местных жителей, а еще 2 715 получили ранения без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

По сотстоянию на 11 декабря в Донецкой области под удары россиян за сутки попали восемь населенных пунктов - повреждены 11 жилых домов и магазин, есть раненые мирные жители.

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