Штатам надо больше работать с партнерами и союзниками, отметил американский политолог.

Идет война в Украине, и удары по целям в Российской Федерации являются для Украины одной из немногих точек влияния на ситуацию в продолжающейся войне, поэтому Соединенные Штаты Америки должны быть более гибкими в вопросе разрешений на использование их оружия.

Об этом сказал "Радио Свобода" американский политолог, философ и писатель Фрэнсис Фукуяма, который принимал участие в ХХ встрече Ялтинской европейской стратегии. Так, отвечая на вопрос, какой, по его мнению, должна быть украинская стратегия в войне против РФ, Фукуяма сказал: "Я считаю, что украинцам необходимо продолжать то, что они делают. Как по мне, давление на Россию путем нанесения ударов по целям в Российской Федерации является одной из немногих точек влияния, которые имеет Украина, и поэтому важно, чтобы Соединенные Штаты были более гибкими в том, как Украина может использовать их оружие".

Насчет того, какие пути завершения войны существуют на сегодня, политолог отметил, что украинцы должны заставить россиян почувствовать гораздо больше боли, а это, по его мнению, станет возможным только тогда, когда ситуация в России начнет обостряться, и они потеряют контроль не только над Курском, но и над другими приграничными территориями и тому подобное.

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Комментируя передачу России от Ирана баллистических ракет, Фукуяма подчеркнул, что Иран вносит "свой вклад" не только в войну России против Украины, но и в конфликт на Ближнем Востоке.

"Поэтому я думаю, что Соединенным Штатам нужно больше инвестировать в собственную обороноспособность и, знаете, больше работать с партнерами и союзниками. Это не оригинальная точка зрения, но я считаю, что это все еще необходимо", - сказал он.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Украина уже давно просит союзников дать разрешение на удары их оружием по военным объектам в глубине территории РФ.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN подчеркнул, что Украина пыталась убедить власти США дать разрешение на удары американским оружием по объектам в глубине российской территории. По его словам, это важно, поскольку все союзники равняются именно на решение США. Как пояснил Зеленский, Украина просто хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

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