"Франция не дала Украине новое оружие, которое помогло бы выиграть войну, и отправит умирать своих солдат? Не верю", - французский медик-доброволец Арсен Сабанеев

Анестезиолог из Франции Арсен Сабанеев рассказал УНИАН, почему не стоит верить обещаниям европейских политиков об отправке на войну в Украину военных из стран ЕС.

Украинец Арсен Сабанеев – анестезиолог. Он переехал во Францию четверть века назад, а с начала полномасштабной войны стал волонтером - привозил помощь украинским военным, как доброволец - месте с "Госпитальерами" и медиками ЗСУ - оказывал помощь раненым в Бахмуте, спасал украинцев на других направлениях. Вернувшись во Францию, делает все, чтобы рассказать правду о войне в Украине. В российских соцсетях и новостях заклеймен как "французский наемник".

В интервью УНИАН Арсен Сабанеев рассказал, о кремлевской пропаганде во Франции, с какими сложностями могут столкнуться военные из ЕС в Украине, и объяснил, почему не верит Макрону.

Арсен, что вы думаете о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских солдат в Украину?

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Я не очень доверяю словам президента. Напомню, где-то год - полтора назад он говорил, что не нужно унижать Россию, нельзя допустить чтобы она "потеряла лицо". Не знаю, почему он изменил позицию. Не уверен, что он сам верит в то, что говорит, в реальность отправки [военных]. К сожалению, скорее всего, его слова – политика

Парижу нравится заявлять, что Франция за переговоры, но, если слова не работают, надо действовать. Сейчас слышно: "Мы сильная страна! У нас есть ядерное оружие". А три года назад Макрон говорил: "У нас война против ковида", и французам такая "военная риторика" очень нравилась. Я боюсь, что сейчас Макрон хочет показать какой он решительный и серьезный, повысить популярность (она снижается из-за социальных проблем)…

И давайте вспомним о других обещаниях Франции. Наш министр обороны говорил, что будут снаряды для Украины. Год назад выпускали тысячу снарядов калибра 155 мм в месяц, сейчас - три тысячи. Это много? Украина может использовать их за 12 часов.

Было много деклараций, но что получает Украина? Где французские тяжелые танки Leclerc? Где самолеты Mirage? Дали "металлолом", дали то, что не используют и не использовали никогда, старые модели, которые заменили новыми. Новую технику, которая помогла бы выиграть войну, не дают. И при этом говорить: "Мы отправим наших солдат умирать…"? Не верю.

Но уже прозвучало, что французы могут находится в тылу, не будут участвовать непосредственно в боевых действиях.

А разве российская ракета не может ударить по тылу? Что будет с политическим будущим Макрона, если после обстрела погибнет сотня, даже несколько десятков французских солдат?

Это будет его последний день на посту.

Да. Конечно, можно предположить, что французских солдат в Украине будет прикрывать французская ПВО. Но у нас нет "лишних" ЗРК. Сейчас их количества может не хватить, чтобы защитить всю территорию Франции. И не хватает очень многого. В 90-х сильно снизили расходы на оборону, высвободившиеся из военного бюджета деньги назвали "Дивиденды мира". Долго говорили: "Мы не будем инвестировать в армию, а будем строить школы". Считалось, что воевать больше не с кем.

Я не хочу сказать, что французы – плохие солдаты. Например, Французский иностранный легион – лучшие в мире (войсковое соединение входит в состав сухопутных войск Франции и комплектуется преимущественно из иностранцев, - УНИАН). Они очень хорошо подготовлены, но… к войне в Афганистане, Мали и т.д. Они готовились к совсем другой войне, не к той, где нельзя спать в одной казарме и надо постоянно копать окопы.

Война в Украине изменилась даже за последние полгода, и французы (европейцы) не до конца осознают эти перемены. Например, нет понимания, что в такой войне не может быть эвакуации вертолетами, что вообще может не быть возможности эвакуировать раненых несколько часов. Что нужно заново учить военных эвакуации, тому, что "броня" с медиками может наехать на мину, что ее атакует FPV дрон.

К слову, во Франции нет дронов тактического уровня. Есть "птички", которые стоят миллионы, а коптеров за 300 евро практически нет. И, соответственно, нет нужного количества операторов дронов… Понимание их необходимости пришло, но для современной войны нужно в сто раз больше.

Как думаете, если все-таки обещаниям политиков суждено сбыться, будут сложности с коммуникацией между нашими и вашими военными?

Мне уже говорили, что с украинскими военными тяжело работать. Французы говорят украинцам: "Мы – профессиональные военные. Мы все знаем. Будем вас учить". В ответ: "Мы – воюем, вы – нет. Что вы знаете?".

С одной стороны, сейчас украинская армия – гражданские, которым дали форму, а французы прошли через очень тяжелые тренировки. Но c другой стороны, учения – не война.

Как вообще французы отнеслись к идее Макрона? Они готовы участвовать в войне?

Очень разные мнения. Проблема в том, что многие французы не понимают, что это не просто локальный конфликт между Россией и Украиной, а война цивилизации с ордой. Понимания этого нет, как не было и 80 лет назад. Тогда французы задавали себе вопрос: "Нужно ли умирать за Гданьск?", сейчас: "Нужно ли умирать за Киев?". Они не понимают, что, если падет Украина, будет война в странах Балтии, Польше.

Франция – страна, где очень глубокий уровень российской пропаганды. Кремль инвестировал в нее миллиарды. А сколько на эти цели потратила Украина? Не так уж и много.

Украинские нарративы практически не слышны. Зато кремлевские нарративы озвучивают даже те, кто поддерживает Украину. Может быть так: "Я против России, но украинцы тоже чуть-чуть виноваты. Какие там у них границы? Какой они там народ? Но я за Украину!". Фактически они поддерживают Россию, даже если на словах против нее.

Но, если судить по заявлениям европейских лидеров, перемены в отношении к России происходят?

Перемены есть. Но есть и скандалы из-за французских компаний, которые помогают российской армии… Все это касается, не только Франции. Польша быстро развивает свою армию, Германия делает шаги. Испания – ноль. Чем дальше от войны, тем страны беспечней.

Влад Абрамов

Влад Абрамов