Поставки оружия в Украину уже сократились до минимума, поскольку Конгресс США обсуждает и откладывает следующее выделение помощи.

Поскольку война России против Украины вступает в третью зиму, сценарии ее исхода все еще неясны.

Поскольку ни одна из сторон за более чем год не добилась существенных территориальных успехов, ведется много споров о том, зашел ли конфликт в тупик и кто виноват в том, что Украина не продвигается быстрее, пишет Foreign Policy.

В то время, как боевые действия остаются крайне нестабильными в других аспектах, примечательно эффективное поражение Украиной российского Черноморского флота в 2023 году.

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Более решительная борьба, похоже, носит политический характер. Поскольку с лета 2022 года российские войска не могут добиться каких-либо значительных успехов, президент Владимир Путин делает ставку на истощение Запада. Поставки оружия в Украину уже сократились до минимума, поскольку Конгресс США обсуждает и откладывает следующее выделение помощи. Вместе с Берлином Вашингтон воздерживается от поставок ключевых систем вооружения, таких как ракеты большей дальности, которые позволили бы Украине поражать важные российские цели дальше в тылу фронта, в том числе в оккупированном Крыму.

Справедливо или нет, но Украина и ее сторонники полагают, что западная помощь рассчитана на то, чтобы позволить украинцам не проиграть и не выиграть.

Путин, вероятно, следит за выборами в США в ноябре 2024 года. Если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом на второй срок, Украина может потерять свой самый значительный источник военной помощи, санкции против России могут быстро разрушиться, а Киев может быть вынужден передать значительную часть своей территории и населения Москве, хотя, вероятно, все еще сталкивается с планами Кремля по контролю над страной.

Аргументы в пользу поддержки Украины кристально ясны

В условиях, когда военная помощь США Украине почти исчерпана, а республиканцы в Палате представителей США откладывают любое голосование по дополнительным поставкам, Майкл Макфол приводит веские аргументы в пользу того, что эта помощь не только имеет решающее значение для Украины, но и служит важнейшим интересам США.

Что победа России будет означать для Украины

Поскольку контрнаступление Киева застопорилось, а Конгресс США зашел в тупик из-за продолжающейся военной поддержки, некоторые аналитики высказывают предположения о поражении Украины. Судя по тому, что говорит и уже делает Россия, это приведет к террору такого масштаба, которого не было со времен самых мрачных дней 20-го века.

Контрнаступление Украины более успешно, чем вы думаете

После того, как контрнаступление Украины в 2023 году не привело к впечатляющему прорыву, стало много говорить о тупиковой ситуации. Однако это затмевает важные успехи Украины в Крыму и вокруг него, где российский флот был вытеснен из западной части Черного моря. Победа Украины на море будет иметь стратегические последствия в 2024 году и в последующий период.

Переговоры с Россией по-прежнему остаются плохой идеей

Чем дальше человек удаляется от линии фронта, тем громче звучат призывы к прекращению войны путем переговоров. Причины варьируются от нежелания слишком далеко загонять русских до предполагаемой военной усталости на Западе. Однако, как только вы заглянете глубже, аргументы в пользу переговоров с Россией быстро развалятся, пишут Рафаэль С. Коэн и Джан Джентиле.

Война в Украине - прогнозы Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный убежден, что следующий - 2024-й военный год - будет отличаться от текущего года. Главнокомандующий ВСУ заявил, что все делается для того, чтобы следующий год не был похож на текущий в ведении войны.

Он отстаивает позицию, что надо продолжать наносить российским захватчикам потери до тех пор, пока они не откажутся от ведения войны против Украины.

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