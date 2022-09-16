Украинские воины нанесли два метких удара.

Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают количество вражеской техники. Сегодня, 16 сентября, бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка отметились меткими ударами по двум целям. Они уничтожили вражеские самоходные гаубицы.

Ролик с бомбардировкой артиллерии противника опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

На видео ниже показывается, что оккупанты разместили технику в открытом поле. Бойцы 92-й бригады обнаружили ее с помощью беспилотника и нанесли прицельные удары.

Видео дня

Воины совершили два залпа, и каждый попал в цель. После второго контрольного выстрела гаубицы точно превратились в металлолом. Это подтверждает пожар и сила удара.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники взорвали 1302 артиллерийские системы врага.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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