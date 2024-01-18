По словам эксперта, такая возможность обсуждалась.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, могут ли летчики из стран-партнеров Украины участвовать в войне против России на истребителях F-16, если подпишут контракт с ВСУ.

"Да, могут. Для этого им надо уволиться из рядов вооруженных сил своей страны, если они в них состоят, приехать сюда, если страна разрешает, и подписать контракт. Дальше - воевать в ВСУ по своей военно-учетной специальности. Это касается не только летчиков", - отметил он.

По словам Жданова, возможность участия иностранных пилотов обсуждалась в прошлом году:

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"Когда стало понятно, что самолеты дадут, то одна из идей была в том, чтобы привлечь пилотов F-16 в запасе для того, чтобы ускорить передачу".

Однако, судя по всему, решение было принято не в пользу данной идеи, добавил Жданов:

"Видимо, на каком-то политическом уровне было принято решение, что пилоты должны быть исключительно наши, что лучше обучить пилотов и на перспективу в том числе. А так - да. Реально могут подписать контракт и воевать. Главное, чтобы были машины, на чем воевать. Желающих пилотов найти можно, а вот самолеты - это уже проблематично".

Напомним, ранее на днях летчик американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs), который носит звание "самый смертоносный" пилот F-16, заявил, что он изначально советовал Украине нанимать "частных подрядчиков" параллельно с подготовкой собственных летчиков.

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