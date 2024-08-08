По его убеждению, "теоретически все возможно, но в использовании воздушных сил, как правило, применяется каждый самолет для того, для чего он подходит лучше всего".

Вице-маршал в отставке Грег Багвелл, который служил заместителем командующего Королевских ВВС Великобритании, а сейчас является экспертом RUSI оценил вооружение и системы, установленные на украинских самолетах F-16.

"Сейчас они не модифицированы для того, чтобы нести это оружие (ракеты Storm Shadow/SCALP, - ред.). Это большое оружие, а F-16 - это относительно небольшой самолет. Но также ваши другие самолеты не были модифицированы для этого оружия, и это было исправлено достаточно быстро", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

По его убеждению, "теоретически все возможно, но в использовании воздушных сил, как правило, применяется каждый самолет для того, для чего он подходит лучше всего".

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"F-16 будет значительно лучше в своей роли противовоздушной обороны, значительно лучше в многоцелевой роли, где он выполняет атаки, может использовать некоторое сложное вооружение, включая средства электронной борьбы, что позволяет другим вашим самолетам продолжать следовать вместе со Storm Shadow", - заявил Багвелл.

Он утверждает, что это будет вопрос сочетания в этих платформ, где каждый самолет принесет свою собственную сильную сторону.

"Поэтому я не думаю, что нужно спешить, чтобы начать использование этого оружия, поскольку им можно стрелять с относительно большого расстояния. Я думаю, что будет интересно, как быстро F-16 будут использованы чуть ближе к угрозе, и это отдельный вопрос, который, я думаю, возникнет со временем", - добавил эксперт.

Самолеты F-16 в Украине - мнение экспертов

Переданные Украине истребители F-16 могут выполнять любую миссию при наличии нужного вооружения. И небольшое количество самолетов не станет проблемой, считает эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

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