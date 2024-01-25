В частности, ракеты ATACMS должны будут сделать невозможным использование российской авиацией аэродромов на временно оккупированных территориях, отметил обозреватель.

В 2024 году российской авиации будет неспокойно в украинском небе. В рецепте по изгнанию самолетов РФ из украинского воздушного пространства три ингредиента: истребители F-16, комплексы ПВО большого радиуса действия и дальнобойные ракеты ATACMS.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает "Обозреватель".

"Ракеты ATACMS должны будут ограничивать и в целом сделать невозможным использование российской авиацией аэродромов на временно оккупированных территориях. Соответственно, это сократит оперативность и повысит ресурсозатраты у российской авиации. В то время как средства ПВО будут сохранять высокие риски для ВКС РФ, даже когда не фиксируются взлеты F-16", - отметил он.

Коваленко констатировал, что перед ВС ВСУ стоят непростые задачи комплексного применения нескольких средств противодействия российским войскам.

"Также следует понимать, что результаты будут не молниеносные, и сразу над всей зоной боевых действий сделать такую себе "бесполетную зону" для российских оккупационных войск не получится, но в целом это вполне осуществимо", - считает обозреватель.

F-16 для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами. Отмечалось, что летчики "нарабатывают" необходимое количество часов.

В ВС ВСУ сообщили, что украинские партнеры "очень-очень конфиденциально" обучают наших пилотов, поэтому информация о ходе тренировок не обнародуется.

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