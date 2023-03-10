В частности, усилится спутниковый мониторинг и обмен разведданными.

Евросоюз рассматривает возможность введения совместного морского патрулирования и военно-морских учений для борьбы с кораблями-шпионами России и защиты критически важной морской инфраструктуры.

Об этом сообщает издание Financial Times. По данным издания, в пятницу опубликуют обновленную морскую стратегию с соответствующим планом.

Так, он будет включать призыв к проведению ежегодных совместных военно-морских учений ЕС, увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны при улучшении координации между странами-членами.

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Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниус Синкявичюс пояснил, что стратегия также предусматривает усиленный спутниковый мониторинг и обмен разведданными между странами. Кроме того, займутся борьбой с неразорвавшимися боеприпасами и минами в море. Для этого после завершения войны в Украине будет создание целая группа для очистки Черного моря.

"Безусловно, существует потребность в дальнейшем развитии потенциала и возможностей стран-членов", - отметил он.

По словам комиссара, нападение на газопровод "Северный поток" показало необходимость усиления бдительности в отношении морской деятельности в Европе. В то же время в ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.

Поддерживает создание соответствующего плана и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Хотя в плане отмечается сотрудничество с НАТО, Боррель подчеркивает, что война в Украине выявила необходимость для Евросоюза принять собственные защитные меры.

Защита объектов критической инфраструктуры

В феврале стало известно, что в НАТО создадут координационную группу для усиления защиты объектов критической инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы.

"Мы будем тесно сотрудничать с Европейским Союзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости и критической инфраструктуре", – отметил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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