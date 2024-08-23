Она отметила, что Путин вынужден избрать иную стратегию, если хочет вернуть эту область.

Владимиру Путину на фоне наступления ВСУ в Курской области срочно нужно найти новую военную стратегию.

Об этом сказала бывший руководитель штаба стратегического планирования НАТО Штефани Бабст в интервью BILD. "До сих пор россияне делали ставку на разрушение. Но Путин не может делать это в собственной стране. Он не может просто отвоевать регион с помощью бомб и непрерывного артиллерийского огня, как это делала российская армия с украинскими городами на Донбассе", - акцентировала Бабст.

Она отметила, что масштабные авиаудары по Курской области поставят под угрозу важнейшие российские инфраструктурные объекты. В частности, это газораспределительная станция "Суджа" и Курская атомная электростанция, расположенная примерно в 35 кмк западу от Курска и в 60 км от границы Украины.

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"Российской армии придется проводить умелые хирургические вмешательства, если она хочет вернуть Курскую область. Это нелегкая задача", - констатировала Бабст.

Ситуация в Курской области

Наступление ВСУ на территории России началось 6 августа. С этого времени военным удалось взять под контроль значительную территорию РФ, а также пополнить обменный фонд большим количеством российских военных.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что удалось взять под контроль еще один населенный пункт в Курской области.

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