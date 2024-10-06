'Дали команду расстрелять': оккупант признался в казни трех украинских воинов

Оккупант рассказал, что и раньше слышал приказы расстрелять пленных. Эти команды звучали по рации.

Российские оккупанты расстреляли трех украинских пленных в населенном пункте Нью-Йорк. Один из россиян, который был в составе той группы, попал в плен "Азова".

Как сообщает "Азов" в Youtube, оккупант Вячеслав Дерягин 1976 года рождения воевал против Украины в составе подразделений "Шторм". Захватчик на допросе рассказал, что им приказали штурмовать Нью-Йорк. Впрочем, в разрушенном поселке группа увидела много трупов оккупантов и уничтоженной техники РФ.

Впоследствии в плен к оккупантам попало трое украинских воинов. Командование приказало их "обнулить", то есть убить.

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"После того, как старший связался с командованием, ему по рации передали: "С пленными возиться некогда. Пленных не брать". Дали команду расстрелять, что группа и сделала", - рассказал оккупант.

После казни, оккупанты попали под плотный огонь минометов и дронов. Дерягин был единственным из группы, кто выжил. Он принял решение сдаться.

Оккупант рассказал, что и раньше слышал приказы расстрелять пленных. Эти команды звучали по рации.

"Я лично слышал приказы. По рации говорят: "Взяли трех", а в ответ: "Обнулить", - признался оккупант.

Так же россияне поступают со своими. Если оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции идет другая группа, которая убивает их.

Расстрел украинских воинов

Как сообщал УНИАН, российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке Донецкой области.

На кадрах видно очередное военное преступление российских захватчиков. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений. Позже бойцы "Азова" взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это зверство.

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