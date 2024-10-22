Такой шаг может усилить сотрудничество Украины и Южной Кореи.

Войска Северной Кореи вряд ли будут участвовать в боевых действиях в Украине, заявил в эфире "Radio NV" военный аналитик Михаил Жирохов.

"Я скептически отношусь к появлению боевых подразделений. Северокорейцы, по крайней мере на первом этапе, будут выполнять функции инженерные. То есть, они будут использоваться для подготовки фортификационных сооружений. И, прежде всего, на территории РФ - Курская, Брянская, Белгородская области. Ведь участие в боевых действиях - это огромный массив различных элементов управления, тактики. Которое на данном этапе невозможно", - сказал Жирохов.

Эксперт также добавил, что сотрудничество России и КНДР может сыграть и в минус для Москвы. Поскольку результаты от такого сотрудничества могут быть меньше, чем последствия на международной арене.

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"В целом, такой шаг КНДР, даже если они появятся в виде инженеров - будет только в плюс. Поскольку Южная Корея ожидает этого шага. Уже пошли разговоры в западной прессе, что Южная Корея рассматривает поставки 155-мм снарядов. У них очень мощная военно-оборонная промышленность, они пытаются выйти на 4 позицию в мире. И поэтому их помощь может быть в определенный момент очень важной", - добавил Жирохов.

Войска КНДР на стороне РФ: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны отметили, что Путин боится реакции Южной Кореи на сотрудничество России с КНДР. Аналитики отмечают, что Кремль активно пытается снять напряжение в сотрудничестве с Сеулом.

Между тем журналисты The Guardian отметили, что войска КНДР могут принять участие в боевых действиях уже зимой, в частности - в Донецкой области. Кроме того, северокорейские войска могут привлекать к тренировкам, чтобы те получили опыт ведения боевых действий.

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