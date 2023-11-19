Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат оценил последствия ночной атаки дронов "Шахед". По его словам, обошлось без критических разрушений.
Об этом он сказал в эфире телемарафона. Также Игнат прокомментировал результат работы ВСУ: ночью было сбито 15 из 20 беспилотников.
"Без критических разрушений... Враг пытается, конечно, бить по объектам критической инфраструктуры. Возможно, какие-то военные объекты", - указал он.
Представитель ВСУ пояснил, что детали о дронах, которые не смогли ликвидировать, сознательно не разглашаются. Чтобы враг терялся в догадках, смогли ли ими куда-то попасть.
По его словам, 15 сбитых из 20 запущенных дронов - это "замечательный результат", и украинская противовоздушная оборона делает все для того, чтобы приблизить его к 100%.
Представитель Воздушных сил также отметил, что партнеры Украины будут помогать в усилении украинской ПВО.
Ночная атака "Шахедов" на Украину - главное о событии
Как сообщал УНИАН, ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 19 ноября Украина в очередной раз оказалась под вражеской атакой дронов: были зафиксированы пуски 20 БПЛА типа "Shahed". Уничтожить удалось 15 вражеских целей.
Россия запускала дроны с севера (Курская область). Силы ПВО охотились на технику в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки российских оккупантов в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Экстренные службы работают над фиксацией и устранением последствий атаки.