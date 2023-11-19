Как известно, силы ПВО сбили 15 дронов из 20.

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат оценил последствия ночной атаки дронов "Шахед". По его словам, обошлось без критических разрушений.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Также Игнат прокомментировал результат работы ВСУ: ночью было сбито 15 из 20 беспилотников.

"Без критических разрушений... Враг пытается, конечно, бить по объектам критической инфраструктуры. Возможно, какие-то военные объекты", - указал он.

Представитель ВСУ пояснил, что детали о дронах, которые не смогли ликвидировать, сознательно не разглашаются. Чтобы враг терялся в догадках, смогли ли ими куда-то попасть.

По его словам, 15 сбитых из 20 запущенных дронов - это "замечательный результат", и украинская противовоздушная оборона делает все для того, чтобы приблизить его к 100%.

Представитель Воздушных сил также отметил, что партнеры Украины будут помогать в усилении украинской ПВО.

Ночная атака "Шахедов" на Украину - главное о событии

Как сообщал УНИАН, ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 19 ноября Украина в очередной раз оказалась под вражеской атакой дронов: были зафиксированы пуски 20 БПЛА типа "Shahed". Уничтожить удалось 15 вражеских целей.

Россия запускала дроны с севера (Курская область). Силы ПВО охотились на технику в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки российских оккупантов в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Экстренные службы работают над фиксацией и устранением последствий атаки.

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