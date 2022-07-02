Белорус Игорь "Янки" Номан: Если военнослужащие из Беларуси войдут в Украину, справиться с ними будет легче, чем с бурятами

Командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан, известный как "Янки", рассказал УНИАН, что белорусы в украинской армии думают об угрозах Лукашенко, ждать или нет новой волны протестов в Беларуси против диктаторского режима, и стоит ли опасаться наступления армии Беларуси на Украину.

Вы участвовали в протестах против режима Лукашенко в 2020-м году. Как тогда изменилось отношение белорусов к власти?

Те выборы президента многим показали, насколько все в Беларуси продажное, в частности, полиция. А президент довольно часто "чудит". После того, как Лукашенко поубирал своих конкурентов – я говорю о посадках Тихановского и Бобарики - не удивительно, что люди начали выходить на улицы. Тогда я увидел огромное количество людей, которые были против режима. И это было не десять, не сто человек. В тот момент пришло осознание, что на выборах будет что-то происходить.

В день выборов стояли такие очереди, которых я никогда не видел. Самому пришлось прождать полтора часа, чтобы проголосовать.

В ночь протеста мы с друзьями (так как всегда отстаивали белорусские ценности) стояли в первых рядах, прикрывая людей от резиновых пуль. Я даже был ранен светошумовой гранатой, но мы простояли до самого утра.

Большим упущением стало, что люди подумали, что им дают возможность выйти на мирный протест. Ведь пока они дарили ОМОНу цветы, у полиции появилась возможность разобрать все видео, чтобы задерживать людей. Например, моего лучшего друга забрали в полицию и там избили. Но были не только избиения, были изнасилования девушек, был случай, когда на пожилого человека "прыгали" с электрощитом… Сегодня там просто боятся режима.

Когда вы поняли, что не можете больше оставаться в стране?

Когда ко мне домой с обыском ворвался ОМОН. Тогда было принято решение уехать.

Как белорусы относятся к происходящему сегодня в Украине? Как относятся к российской агрессии, к войне?

Я продолжаю общаться со многими белорусами. Те, кто мог что-то сделать, просто поуезжали из Беларуси. Я понимаю, что многие, кто остался, против всего этого, но, к сожалению, они ничего не могут сделать, так как боятся режима. Поэтому и происходят пуски ракет, бомбежка Украины с территории Беларуси.

Кроме того, есть еще и какое-то количество людей, подверженных пропаганде. Мне казалось, что таких уже нет, но, общаясь в интернете, узнаешь, что есть белорусы, поддерживающие Россию, которые считают происходящее "спецоперацией".

Сегодня, когда Путин толкает Лукашенко в войну против Украины, в Минске могла бы начаться новая волна протестов?

Я не вижу этого. Это ведь зависит от людей. А в Беларуси сейчас слишком ужесточили законодательство. Лукашенко уже поменял Конституцию. Если он уйдет, то есть люди, которые займут его пост.

В стране введена смертная казнь и ее можно применить абсолютно к каждому. Человеку грозит смертная казнь уже даже за то, что он просто подумал о "терроризме".

Как вы считаете, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня могла бы как-то повлиять на ситуацию в Беларуси? Недавно она записала обращение к народам Украины и Беларуси. Как к ней относятся?

Я считаю, что тогда (в 2020-м) она была просто тем человеком, который должен был все поменять. Я не считаю ее президентом Беларуси. Она просто тогда осталась. Поэтому за нее нужно было проголосовать, чтобы она выпустила людей [из тюрем] и появились другие кандидаты. Это был маленький шанс убрать Лукашенко.

Но могу прокомментировать то, что сейчас она ездит по странам и о чем-то договаривается для белорусов. Когда создавался наш "Белорусский дом в Украине", мы ее неоднократно звали. А она ездила и встречалась с белорусскими диаспорами в разных странах, но принципиально не ехала в Украину. Закрадывается мысль: почему она этого не делала? Она как бы не хотела показывать России, что она приехала в Украину.

Вот, к примеру, она обратилась к белорусам, которые воюют за Украину. Но вопрос: с кем она вообще говорит? Связалась ли она с полком Кастуся Калиновского (батальон в составе ЗСУ, сформированный из белорусских добровольцев, — УНИАН)? Нет! Нет никакой связи! Такое и отношение к ней.

На недавней встрече Путина и Лукашенко первый говорил о создании союзного государства, а второй даже угрожал войной Литве. Можете допустить, что Беларусь будет втянута в войну с Украиной, а то и в мировую войну?

Возможно, это игра Путина, чтобы этим союзным государством он все-таки смог полномасштабно втянуть белорусов в войну. Но для чего это нужно Лукашенко? Мне кажется, у него уже нет путей для отступления. Вы же понимаете, что Россия долгое время вкладывала в Беларусь деньги. А когда вы вкладываете деньги в бизнес, вы ведь требуете отдачи?

Но какая мировая война? Угрозы Лукашенко абсолютно пусты. Мне тяжело поверить, что они пустят в Украину огромное количество войск из Беларуси. Говорю это как человек, который жил в Беларуси и понимает менталитет.

Даже если они войдут, то справится с ними будет легче, чем с бурятами. Россию все считали второй армией мира. Но что она делает сейчас? Получает со всех сторон!

Я не считаю белорусскую армию какой-то великой силой. Где вообще воевали войска Беларуси? Какие с них воины? Во-первых, они никогда не воевали. Во-вторых, белорусская армия направлена на подавление внутреннего конфликта - защищает самого Лукашенко. Все эти ОМОН и "Альфа" заточены только на то, чтобы защищать "царька".

Вы считаете, Лукашенко боится остаться без армии, если его войска будут участвовать в новом наступлении РФ на Украину с севера?

Конечно. Если вы посмотрите на то, как юлит Лукашенко в данную минуту, он пытается пересесть со стула на стул так, чтобы не выпускать все войско, которое требует от него Путин. Если он выпустит войско, его перебьют. Соответственно, некому будет защищать его жизнь.

Посмотрите, как русские разбрасываются своими солдатами. Если в Украине абсолютно каждый человек ценен, то в России — нет. Там думают так: "Пущу я туда 500 человек. "Зажмурились", значит новых приведем". Так и тут будет. Скажут им идти, они пойдут и все — не вернутся.

Я общался с парнями, которые остались в Беларуси. Они наготове уже который месяц. Они стоят на границе в полной амуниции и ждут. Есть части, которые готовы сразу же сдаваться в плен.

А есть ли у военных Республики Беларусь такие настроения, чтобы перейти на сторону Украины?

Я не говорю, что они хотят перейти на сторону Украины. Они не пойдут за нас воевать. Если сдаются в плен, значит, боятся и хотят сохранить свою жизнь.

Главный минус, который в данную минуту есть, это то количество ракет, которые летят с территории Беларуси…

Насколько России мешают белорусские партизаны, начавшие так называемую "рельсовую войну"? 29 июня стало известно, что следственный комитет РБ завершил расследования в отношении трех задержанных. Существует ли риск, что их деятельность прекратится?

Я тоже слышал, что кого-то из партизанского движения уже устранили или расстреляли. Но не знаю, насколько это правда.Сегодня вы можете знать о существовании телеграмм-канала "Белорусский гаюн", в нем сообщается о перемещении войск на территории Беларуси, в том числе.

В целом, скажу так: если есть такие люди и такие формирования, которые этим занимаются, это лучшие люди страны. Когда мне пишут: "Игорь, мы ничего не можем сделать…", но затем ты слышишь историю, о том, что парни, которые никогда этим не занимались, пошли и подорвали, это вызывает огромное уважение. Вот это и есть настоящие белорусы. Как говорит мой друг — это белорусы здорового человека.

В Украине белорусы воюют против России с 2014-го года. Тогда сформировалась "Тактычна група Беларусь". Вы приехали после минских протестов-2020 и стали командиром своего подразделения. В 2022 году был сформирован добровольческий батальон белорусов — полк Кастуся Калиновского. То есть, полномасштабное вторжение РФ в Украину спровоцировало уже третью волну эмигрантов и добровольцев. С какими трудностями сталкивается белорус, когда приезжает воевать за Украину?

Если мы возьмем людей, которые хотят воевать за Украину, которые пытаются какими-то путями попасть сюда, этот поток есть. Но большая часть идет не из самой Беларуси, она же закрыта сейчас. Выехать из Беларуси тяжело. Те, кто хочет покинуть страну говорят, что там записи, визы, бешенные очереди…

В Украине проблема - когда нет никаких документов вначале. Ты едешь в автомобиле и приходится рядом сажать украинца, чтобы он объяснял на постах, что ты - нормальный белорус. А так, особо никаких проблем нет.

У меня есть документ о допзащите, но из нас он есть у меня одного. Зато у кого-то уже закончился ВНЖ, у кого-то закончились сроки документов. Эта огромная проблема тянется с 2014-го года, когда парни, ищут, где им сделать вид на жительство или куда уехать. Поэтому я и создал петицию о предоставлении гражданства для тех иностранцев, которые встали на защиту Украины, по ускоренной процедуре. https://petition.president.gov.ua/petition/144748

Предоставление гражданства Украины — сложный, бюрократизированный процесс. Тяжело представить, как, условно, тысячам белорусов выдадут украинские паспорта.

Давайте я поделюсь своим виденьем. Допустим, есть добробат. Если человек, условно, три месяца, или до полугода воюет за Украину, тогда ему предоставляют гражданство.

А как же риски?

Люди писали мне о том, что, мол, это могут быть диверсанты. Хорошо, тогда пусть при предоставлении гражданства эти люди проходят в Украине полиграф.

Если тысячам людям дают гражданство — это видят люди в других странах и понимают, что в такой ситуации можно ехать воевать сюда. Доброволец думает: "Я приеду и не буду переживать, что у меня не будет дома". К тому же, украинское гражданство — единственный инструмент вернуть иностранного гражданина из плена. Если в плен попадет белорус — его отправят в Беларусь, а не обменяют.

Нельзя верить врагу, что он станет следовать правам человека, законам или конвенциям ООН, это смешно. Поэтому ни под каким другим предлогом, кроме украинского гражданства, пленных [иностранных] добровольцев не вернуть. И я думаю, этот вопрос должен быть решен даже без петиции.

Много ли сегодня белорусов в плену у русских?

Не могу такое рассказывать. Я знаю людей, близких мне людей, которые там. Мои близкие - в плену.

Это не один человек?

Да.

Как вы считаете, как надолго затянется война с Россией?

Я думаю, что сейчас война на столетие. Я вообще никогда не стал бы говорить фразами Арестовича, что война продлится две-три недели, или до сентября. Все будет так, как оно будет. И все парни, которые с нами, идут до конца. Пока мы не заберем все, что наше, никто не успокоится.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская