Вся российская логистика и военные снабжение рассчитаны на железнодорожную коммуникацию.

Освобождение Крыма военным путем - вполне реальная цель для ВСУ, однако для начала нужно добиться успехов в районе Токмака и решить вопрос с Крымским мостом. После россиянам придется бежать либо просить о переговорах, заявил военный эксперт Юрий Федоров.

"Судьбу войны решают небольшие железнодорожные узлы под названием Волноваха, Токмак. Там решается судьба Крыма на самом деле. Потому что если сухопутные пути в Крым перерезаны, а об этом свидетельствует вся история войн, закрыты если сухопутные пути снабжения, то все, Крым можно сдавать. Чем раньше, тем больше войск можно спасти, потому что снабжать морским путем - это капля в море, невозможно", - сказал он в эфире.

Федоров уверен, что если Токмак будет взят, а Крымский мост обрушен, но окупантам будет нечего больше делать на полуострове.

"Два пути снабжения Крыма железнодорожных и в общем есть автомобильный по берегу Азовского моря. Но автомобильным путем много доставить трудно, вся российская логистика и военные снабжение рассчитаны на железнодорожную коммуникацию. Почему, скажем, на Донбассе российским войскам относительно легко воевать? Потому что под их контролем находится развитая густая железнодорожная сеть, которая связана с Россией несколькими серьезными линиями с Ростовской областю, через Белгородскую и так далее. Там проблемы с логистикой гораздо слабее и гораздо менее значимы, чем проблема с логистикой на юге Украиныи, а особенно в Крыму", - добавил он.

Ситуация с освобождением Крыма - подробности

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

"Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к этому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", - сказал секретарь СНБО.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов загадочно анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как в Крыму уничтожают захватчиков.

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