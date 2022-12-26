По его словам, оккупанты уже так давно сражаются за город, что уже сложно понять, что они хотят.

Бахмут в Донецкой области для российских оккупантов является не только военной целью, но и имеет символическое и политическое значение для России.

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский в интервью "РБК-Украина" прогнозирует, что интервенты могут либо продолжить отчаянно прорываться в город, либо же остановиться, когда поймут нецелесообразность таких действий.

Эксперт оценивает шансы россиян по захвату крепости Бахмут как 50 на 50. По мнению Грабского, оккупанты уже давно бьются за город, что уже сложно понять их желания и цели.

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"Мое мнение: учитывая то, что Бахмут не является выдающимся военным пунктом, он является больше политическим, здесь может сработать такое понятие как человеческий фактор. То есть в определенный момент россияне могут остановиться в связи с нецелесообразностью продвижения дальше. Или наоборот: они могут отчаянно рваться вперед, чтобы прорваться. Это все упирается в человеческий фактор", - пояснил эксперт.

По словам Грабского, сейчас есть вероятность того, что Бахмут нужен россиянам, чтобы выйти в район Часового Яра с водопроводом. Это необходимо, чтобы восстановить водоснабжение в Донецк.

"Технически Бахмут для них важен ввиду того, что он прикрывает два направления - на Славянск и на Константиновку. И взяв Бахмут, они могут продвигаться дальше, на запад", - подытожил эксперт.

Ситуация под Бахмутом

Вооруженные силы Украины героически удерживают оборону Бахмута уже несколько месяцев. Город стал практически крепостью, сдерживающей врага.

Аналитики Института изучения войны отметили, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя рассуждать, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что пока рано говорить о том, что российские войска на Бахмутском направлении выдохлись.

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