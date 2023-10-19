По словам эксперта, пока мы наблюдаем снижение количества, как налётов, так и дронов в составе групп.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал ракетные удары по Украине в ночь на 19 октября. Он отметил, что Россия с 21 сентября не применяет крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555.

"С учётом объёмов производства, только за прошедший месяц они могли произвести и, следовательно, накопить, от 45 до 60 ракет. В свою очередь, на себя обращает внимание частота применения ракет Х-59 и Искандер-М. Так же, сложно не заметить абстрагирование оккупантов от Киева, который был для них некоторое время основным городом по нанесению ударов и налётов, теперь же всё внимание рассредоточено по областям", - написал аналитик.

Коваленко не считает, что удары по Киеву больше не будут проводиться.

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"Это говорит, что РОВ стараются применять Искандер-М, например, по тем городам, где ПВО неспособно перехватывать баллистику. А следующие удары по Киеву будут в количестве объектов, которые будут иметь шанс прорыва киевской ПВО", - отметил он.

По словам эксперта, пока мы наблюдаем снижение количества, как налётов, так и дронов в составе групп.

"По состоянию на 19 октября, было применено врагом 196 дронов-камикадзе или 226, если учитывать налёт в ночь с 30.09 на 01.10. Этот показатель намного ниже сентябрьской и майской интенсивности за тот же период. Данные цифры позволяют сделать осторожный предварительный вывод, подтверждающий предположение о том, что сентябрьский рекорд налётов стал следствием не резкого увеличения производства дронов, а их накопления с июня по август. Но, подчеркну, что окончательный вывод мы сможем сделать по итогу октября. Тем не менее, тенденция снижения налётов дронов-камикадзе очевидна, что не может не радовать, равно как очевидна и тенденция к накоплению крылатых ракет, что, как раз наоборот, настораживает и беспокоит", - добавил аналитик.

Атака РФ 19 октября - подробности

Так, в ночь на 19 октября было применено 5 ракет ОТРК "Искандер-М", 1 авиационная ракета Х-59 и осуществлён налёт 9 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Ракеты Искандер-М сбиты не были, Х-59 уничтожена, а из 9 дронов удалось перехватить 3.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечают, что украинские воины пока не могут сбивать вражескую баллистику на определенных направлениях из-за нехватки соответствующих средств.

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