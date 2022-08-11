Он считает, что Россия делает все возможное, чтобы не отдавать их Украине.

Военный эксперт Олег Жданов назвал возможные пути освобождения бойцов "Азова", которые находятся в плену у российских оккупантов.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

Он считает, что есть несколько вариантов освобождения украинских военнопленных.

"Большой обмен. Для этого нам нужно начать контрнаступление, чтобы взять большое количество российских солдат в плен. Тогда да, большой обмен, допустим, одного нашего солдата на несколько российских. Также это может быть контрнаступление наших войск, потому что там всего лишь несколько десятков километров от линии фронта до Еленовки, где они содержатся. И третий вариант - это может быть какая-то специальная операция", - сказал эксперт.

По мнению Жданова, сейчас Россия делает все возможное, чтобы не отдавать Украине "азовцев".

"Они собираются устроить судилище в Мариуполе над ними, чтобы обвинить их в терроризме, хотя какой может быть терроризм. Во-первых, они комбатанты, они военнослужащие регулярных Вооруженных сил страны, они официальные лица. Солдата нельзя обвинять в совершении преступлений, если он их не совершал лично. Он выполнял приказ, он находится под присягой перед своей страной. Россия творит полнейшую дикость", - отметил он.

Также эксперт напомнил, что во время "дебальцевской операции" батальон "Азов" отбросил российские войска от Мариуполя и занял населенный пункт, обеспечивший довольно большую дистанцию от линии фронта.

"И за это теперь им мстить? За то, что они защитили свою страну, свой дом, свою семью? Мы понимаем, что такое РФ. Это действительно не страна, это банда какая-то", - отметил Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты устанавливают клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Это подтвердил и главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Как известно, в российском плену может находиться более 2,5 тысячи военных из "Азовстали".

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