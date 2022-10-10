РФ добивается переговоров, но они ей нужны конкретно для одной цели.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, зачем РФ устроила сегодняшнюю ракетную атаку по Украине. Страна-агрессор хочет переговоров, однако мечтам Путина не суждено сбыться. Уже скоро Вооруженные силы Украины покажут новые успехи на фронте.

Об этом Свитан рассказал в беседе с Натальей Мосейчук.

"Дело в том, что им очень важно нас заставить признать аннексию тех территорий, которые они ввели в конституцию... Признание аннексии может произойти только на переговорах. Дело не в самих переговорах, можно посидеть-посидеть, встать и уйти. Сами переговоры сами по себе ничего не значат. Они хотят добиться от нас признания аннексий территорий... Анексия происходит только тогда, когда мы соглашаемся на то, что эти территории передаются другому государству. То есть мы при аннексии должны вывести их из нашей конституции", - пояснил эксперт.

Свитан отметил, что у РФ все равно ничего не получится. У страны-агрессора уже все плохо: сыпется фронт, взрываются мосты. А дальше России будет только хуже.

"Они ничего не добьются, точно ничего... Мы как наступали, так и будем наступать. В ближайшее время посыпется еще в одной-двух точках российских фронт. И сдавим по Херсону, и начнем Луганск освобождать, и будет удар по южному фронту", - добавил Свитан.

Ракетные удары по Украине: подробности сегодняшней атаки

Утром 10 октября РФ начала массированную ракетную атаку по многим регионам Украины. Взрывы прогремели в столице, под ударами оказались населенные пункты по всей стране. Как рассказали в Генштабе, рашисты использовали 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

В результате вражеской атаки погибли 11 человек, также есть 64 пострадавших.

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