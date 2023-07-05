При этом они нормально не могут насобирать 100 тысяч за месяц.

Российские оккупанты для закрытия своих потребностей в человеческом ресурсе на юге Украины должны увеличить свое присутствие там до 500 тысяч личного состава. Ввиду этого, врагу нужно где-то взять еще 300-350 тысяч резерва, о чем в эфире телеканала "Эспрессо" отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Он напомнил, что в 2022 году РФ провела "частичную" мобилизацию, в рамках которой набрали 300 тысяч личного состава, то есть, где-то по 100 тысяч человек в месяц, и при этом были очень большие проблемы с едой, казармами, полигонами, одеждой и снаряжением.

"Сегодня, чтобы полностью закрыть потребности по югу, российской группировке нужно там увеличить свое присутствие до 500 тысяч. То есть, они должны сейчас туда отправить от 300 до 350 тысяч какого-то резерва. Откуда он у них, если они сейчас не могут собирать даже полноценно 100 тысяч в месяц?", - отметил он.

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По его словам, Россия может начать мобилизацию или каким-то другим образом начать собирать людей, но этого его не хватит, чтобы решить одновременно все вопросы в короткий срок.

"Россияне в очень-очень непростом положении и так или иначе приближаются к своему очередному решению по жесту "доброй воли", - подытожил эксперт.

Полномасштабная война в Украине - что надо знать

В начале июня ВСУ начали контрнаступление на юге и Донбассе, что 10 июня подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. За это время украинские воины освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

На некоторых участках фронта, по оценкам экспертов, защитники Украины дошли до основной линии обороны врага. Достичь этого удалось несмотря на сверхплотное заминирование территорий оккупантами и отсутствие превосходства в артиллерии и авиации.

По словам представителя Минобороны Британии, потери российской армии с начала полномасштабной войны против Украины составили около 220 тысяч убитыми и ранеными.

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