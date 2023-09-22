Он указал, что Украина успешна воюет с оккупантами уже более 500 дней.

Британский генерал Ричард Ширрефф, как экс-заместитель главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, призвал Альянс вооружить Украину должным образом, вместо того, чтобы раздавать советы.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net., обратив внимание на чрезвычайный успех Украины в войне.

"Задача Запада - дать Украине инструменты для выполнения работы, а не указывать ей, как это делать", - сказал он.

По словам Ширреффа, армия Украины держит удар перед российской агрессией уже более 500 дней: у нее намного больше опыта в этом, чем когда-либо было у НАТО.

"Вы продемонстрировали чрезвычайный успех против россиян. Вы делаете это уже более 500 дней. Я считаю, что Украина имеет больше опыта борьбы с Россией, чем кто-либо в НАТО", - заявил экс-зам главнокомандующего НАТО.

Ширрефф оценил успехи Украины под Бахмутом

Напомним, британский генерал Ричард Ширрефф еще в марте 2023 года говорил о стратегическом успехе украинской армии под Бахмутом. Он уточнил, что для РФ успех на этом участке фронта был бы равносилен "пирровой победе" - победе, которая далась слишком высокой ценой.

На этой неделе стало известно, что ВСУ деоккупировали более 50 км территорий на Бахмутском направлении. 2 квадратных километра удалось освободить непосредственно возле Бахмута, уточняли в Минобороны Украины.

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