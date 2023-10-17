Она отмечает, что у захватчиков на Херсонщине произошел приступ обострения "мародерской болезни".

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты делают из-за " снарядного голода", и о ситуации на юге.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно "снарядного голода" у российских оккупантов, и идет ли речь о снарядах для артиллерии, она отметила, что "преимущество в воздухе ими используется сейчас в противодействие тому, что не могут сделать с суши".

"В частности, мы метко отрабатываем в последнее время по их наземной артиллерии. И 12 пушек были уничтожены накануне, а за минувшие боевые сутки – еще шесть пушек", - отметила Гуменюк.

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Кроме того, добавила она, были уничтожены три танка и более 50 оккупантов. "Эти результаты нашей контрбатарейной борьбы заставляют врага действительно чувствовать "снарядный голод", - сказала пресс-секретарь.

В то же время оккупанты все же регулярно пытаются продолжать поддерживать эффект своего артиллерийского присутствия, распределяя эти обстрелы и концентрируясь, например, на областном центре.

"Сейчас мы видим активность в них использования дронов, которые сбрасывают осколочные боеприпасы. Это именно потому, что не хватает артиллерийских мощностей", - отметила Гуменюк.

Также на вопрос о ситуации на юго-западном участке Одесской области, на границе с Румынией, где расположены порты, откуда отгружают украинское зерно, пресс-секретарь отметила, что эти объекты не дают покоя российским захватчикам.

"Потому что они, опять таки, не имея другого способа давления, используют тактическую авиацию, время от времени направляя управляемые авиабомбы или какие-то другие взрывные устройства, которые сбрасывают в акваторию Черного моря вокруг острова Змеиный, - там, где сосредоточены пересечения морских транспортных путей, и пролегает, в том числе, гуманитарный коридор, которым пользуется гражданское судоходство", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Силы обороны Украины обеспечивают безопасность этого направления, там продолжается навигация.

Кроме того, на вопрос о ситуации на левом берегу Херсонской области, и усиливают ли российские оккупанты свои группировки там, пресс-секретарь отметила, что наблюдается постоянный маневр силами и средствами.

"Потому что, мощно страдая на Запорожском и восточном направлении, враг вынужден перебрасывать туда более подготовленные подразделения. Но, осознавая таинственную опасность, которую для них сейчас несет правый берег, и они не знают, чего ожидать, они держат достаточно мощную группировку и на левом берегу", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что Вооруженные Силы Украины продолжают боевую работу. А местные жители говорят о том, что у оккупантов "снова случился приступ обострения "мародерской болезни".

"То есть они максимально спаковывают вещи. К таким мерам они, обычно, прибегают тогда, когда осознают, что в эти населенные пункты вряд ли уже вернутся. Это значит, что они, очевидно, определяют для себя очередной рубеж обороны, где будут укрепляться для того, чтобы перезимовать", - сказала она.

Ситуация в Черном море

17 октября Гуменюк заявила, что Россия сейчас спрятала свои надводные ракетоносители та оставила в акватории Черного моря один подводный ракетоноситель, способный нести четыре "Калибра".

Она подчеркнула, что обнаружение пусков именно с подводной лодки для систем противовоздушной обороны может быть затруднено.

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