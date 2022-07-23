По словам Буданова, у россиян действительно есть захватнические амбиции в отношении города.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает вероятными попытки наступления оккупантов на Одессу. При этом он заверил, что украинское войско ответит решительно.

Соответствующее заявление Буданов сделал в эфире национального телемарафона.

"Дурак мыслью богатеет. Планы у них такие есть. Как я говорил раньше, и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. Путем силы", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что Украина намерена восстановить контроль над всей территорией страны.

"Ничего другого не будет. А РФ будет пытаться предпринимать свои действия, поскольку они - страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно, но у них ничего не получится", – заверил руководитель ГУР.

В то же время генерал добавил, что Россия все еще пытается достичь основной цели войны - уничтожить украинскую государственность.

Отметим, на днях глава МИД РФ Лавров заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились. По словам Лаврова, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

Впоследствии СМИ узнали, что Россия, вероятно, начнет еще одно крупное наступление в Украине в начале 2023 года и попытается продвинуться в Одессу с целью захвата юго-западного побережья и отрезания нашей страны от Черного моря.

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