Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает вероятными попытки наступления оккупантов на Одессу. При этом он заверил, что украинское войско ответит решительно.
Соответствующее заявление Буданов сделал в эфире национального телемарафона.
"Дурак мыслью богатеет. Планы у них такие есть. Как я говорил раньше, и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. Путем силы", - сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что Украина намерена восстановить контроль над всей территорией страны.
"Ничего другого не будет. А РФ будет пытаться предпринимать свои действия, поскольку они - страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно, но у них ничего не получится", – заверил руководитель ГУР.
В то же время генерал добавил, что Россия все еще пытается достичь основной цели войны - уничтожить украинскую государственность.
Отметим, на днях глава МИД РФ Лавров заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились. По словам Лаврова, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".
Впоследствии СМИ узнали, что Россия, вероятно, начнет еще одно крупное наступление в Украине в начале 2023 года и попытается продвинуться в Одессу с целью захвата юго-западного побережья и отрезания нашей страны от Черного моря.