Вражескую "птичку" посадили с помощью антидронового ружья.

Во вторник, 8 августа 2023 года, пограничники "Стальной границы" посадили новейший российский дрон. Речь идет о беспилотнике "Элерон Т-16".

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, произошло это на Харьковском направлении. Дрон посадили с помощью антидронового ружья.

"Сегодня утром группой по противодействию беспилотным аппаратам пограничников "Стальной границы" была посажена новая для нас птичка – "Элерон Т-16". С помощью антидронового ружья. Птичка непривычна для нас, видим ее впервые. Но, думаю, не в последний раз, потому что такое г*вно будет падать и впредь. "Аналогов нет". Благодарим вас за новый опыт в этой работе", – прокомментировал приземление вражеского дрона пограничник на псевдо "Слон".

Сбитие российских дронов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники приземлили уже 4158 вражеских беспилотников. Из них 4 – за последние сутки.

Немалую часть из этого числа составляют ударные беспилотники типа "Шахед", которыми захватчики атакуют украинские города. В частности, в ночь на 3 августа 2023 года российские оккупанты атаковали территорию Украины этими дронами с северного направления. Украинские защитники сбили все 15 "шахедов".

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