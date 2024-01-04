Черноморский флот России - это уже не тот флот, о котором "говорили шепотом и со страхом", подчеркнул эксперт.

Корабли ЧФ России (Черноморского флота), которые запускали по мирным украинским населенным пунктам крылатые ракеты "Калибр", не смогут скрыться в Каспийском море от возмездия.

Эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире канала "FreeДом" поделился мнением, что "считанные месяцы остаются для тех кораблей РФ, до которых еще не достала карающая рука". "Я напомню об аэродроме в Энгельсе, куда прилетали украинские беспилотники. Поэтому и в Каспийском море тем кораблям, которые запускали "Калибры" по украинским мирным городам и селам, тем капитанам и офицерам, которые давали на это приказы, нажимали кнопки соответствующие, не удастся скрыться от справедливого возмездия", - полагает аналитик.

По его мнению, ЧФ РФ - это уже не тот флот, о котором "говорили шепотом и со страхом". Варченко добавил, что российские захватчики уже боятся высунуть нос со своими "Калибрами" в более-менее удобные для себя места, откуда можно продолжать бить по украинцам.

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Напомним, 2 января российские оккупанты совершили массированный удар по Украине. В частности, противник запускал ракеты с Каспийского моря и при этом использовал сложный маршрут.

Черноморский флот РФ под ударом - новости, которые стоит знать

Российские корабли наносили удары по мирным городам и селам "Калибрами" и получили "ответку" - защитники Украины уже ликвидировали немало вражеских бортов, в том числе флагман ЧФ России ракетный крейсер "Москва" и одну подводную лодку. Военный эксперт Олег Жданов говорил, что крейсер "Москва" руководил ракетными ударами по украинской земле.

В конце декабря 2023 года министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что на протяжении последних четырех месяцев было ликвидировано 20% российского Черноморского флота. Ранее стало известно, что Россия начала отводить свои корабли от берегов временно оккупированного Крыма якобы в более безопасные места. Общие морские потери врага на 3 января 2024 года такие - уничтожены 23 корабля/катера противника.

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