Ступак отметил, что разрушить эти дамбы может только взрыв изнутри.

Последние заявления россиян о провокациях на Киевской ГЭС и Каневском водохранилище направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинцев и мира от ударов по детской больнице "Охматдет" в столице, заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире "Эспрессо".

Он пояснил, чтобы взорвать Киевскую ГЭС это нужно делать только изнутри, как это было с Каховской ГЭС. В то же время для этого нужно большое количество взрывчатки. Также эксперт обратил внимание, что строили эти объекты во времена СССР и для этого предусматривались специальные ниши. И только взрыв изнутри можно сделать то, что оккупанты сделали в прошлом году с Каховской ГЭС.

В то же время Ступак отметил, что такими заявлениями россияне пытаются отвлечь внимание от ударов по "Охматдету".

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"Действительно, россияне могут ударить по дамбам Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Они уже обстреливали ГЭС в Запорожской области. ГЭС выведена из строя, но дамба стоит. Поскольку построена действительно качественно. Поэтому, как по мне, все эти заявления россиян о провокациях на Киевской ГЭС и Каневском водохранилище являются отвлечением внимания. Таким образом они пытаются отвлечь внимание от "Охматдета" и проблем, которые у них только накапливаются. Россияне хотят изменить фокус внимания нашего общества на другие вещи, чтобы мы обсуждали уже эту тему, а не предыдущую", - подытожил он.

Что предшествовало

Как ранее писал УНИАН, 12 июля пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заговорила о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, теперь Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".

Также УНИАН сообщал, что генерал-майор СБУ указал на важный нюанс в "страшилках" РФ о разрушении этих дамб. По его мнению, у РФ не хватит мощности для разрушения дамб Киевской и Каховской гидроэлектростанций извне - для этого надо целенаправленно в одну точку бить 20 ракетами.

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