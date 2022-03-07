На днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Она может состояться в четверг, 10 марта. В МИД Украины заявили, что возможность такой встречи прорабатывается.

Однако первое, что стоит учитывать в отношении этой возможной встречи, это то, что Лавров – персона нон грата. Его уже списали. Против него введены персональные санкции и вообще США дали понять, что с этим руководством России они не желают иметь никаких переговоров и любых дел. Мы не можем это не учитывать.

Да, сейчас в России "подгорает". Но у нас не должно быть никаких иллюзий. Главный там - Путин и он ненавидит Украину, ненавидит украинцев. Его прихвостень Лавров не имеет там слова. Он никто. Мы должны это понимать. Не должно быть никаких иллюзий насчет переговоров с руководством страны, которая готова вести войну и истребить украинцев как нацию. Мы видим это ежеминутно.

Лавров - персона нон грата. Его уже списали

Второе - возможно, Украина просто использует эту встречу для того, чтобы в присутствии наших турецких партнеров продемонстрировать еще раз представителям российской стороны и турецким СМИ, турецкой общественности позицию Украины в этой войне. Ведь мощная российская пропаганда все же пытается в Турции продвигать какие-то другие тезисы. Поэтому, по моему мнению, было бы неплохо использовать эту встречу, чтобы активно продвигать наши тезисы, наш нарратив в этой войне.

Третье – стоит показать Турции, что мы ценим ее усилия по разрешению конфликта. Пожалуй, в Украине уже нет человека, который бы не слышал слово "Байрактар". Уже даже песни сочиняют об этом. Это не только символ сопротивления РФ, эффективное средство уничтожения российской техники, но в принципе символ украинско-турецких отношений. И они важны для нас. Турция - это очень ценный партнер. Сохранение и усиление этих отношений – в интересах Украины.

Да, на нашей стороне подавляющее большинство мирового сообщества. Но мы не должны останавливаться. И должны использовать любую возможность, чтобы говорить правду о россии, о ее агрессию, о жертвах среди мирного населения, в частности среди мусульман. Это все очень важно.

Будут ли воспринимать в Турции сказки Лаврова? Думаю, что турецкая дипломатия достаточно опытна. Они понимают, что позиция России противоречит здравому смыслу. Турция неоднократно заявляла, что Крым – территория Украины. Чем очень раздражала Россию. Здесь не думаю, что будет очень сложно для Турции увидеть истинное лицо того, что раньше называлось российской дипломатией.

Вообще таких как Сергей Лавров я бы не называл дипломатами. МИД РФ - это министерство лживой пропаганды, у которого нет общих черт с дипломатическим ведомством. Сейчас это нечто среднее между ведомством Риббентропа и ведомством Геббельса. К счастью, это понимаем не только мы в Украине. Поэтому антироссийские санкции не случайно были введены и лично к Лаврову, который уже заврался всему миру.

Судьба Украины, судьба Европы решается на поле боя

Можно посочувствовать министру Дмитрию Кулебе, которому придется видеть Лаврова. Многие люди в Украине не сдержались бы в присутствии этого персонажа. Надеюсь, что наш министр будет хладнокровным. Ведь все это выходит за пределы обычной дипломатии. Но использовать эту меру, чтобы показать всю неадекватность РФ и ее руководства - стоит. Большего из этой встречи, если она вообще состоится, вряд ли выжать.

И последнее, что стоит помнить. Судьба Украины, судьба Европы решается на поле боя. Нашими бойцами, которые дали понять, кто есть кто. А дипломатия должна концентрироваться, чтобы помочь нашим военным. И не только сегодня и завтра, а на много лет вперед.

Олег Белоколос, глава правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии"Сила и честь"