Если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют в Украине, то наша власть никого не держит - мир большой, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

После деоккупации территорий части Донецкой и Луганской областей не мы должны думать, как найти общий язык с людьми, которые там жили.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось на телемарафоне.

Отвечая на вопрос, как нам найти общий язык с людьми, с которыми мы не жили 8 лет из-за оккупации, в частности, части Донецкой и Луганской областей, Данилов отметил, что это им с нами надо объясниться.

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"Это фудаментальная вещь - это им с нами надо поладить, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории Украины, то мы никого не держим. Мир большой. Они могут поехать в США, в Германию, куда угодно, либо в Якутию, Воркуту, где их еще ждут", - подчеркнул Данилов.

По его словам, все оккупированные территории будут освобождены , потому что это Украина.

Напомним, РФ весной 2014 года незаконно аннексировала Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали там самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противникам удалось взять под контроль новые территории на востоке и юге нашего государства.

Армия дает достойный отпор врагу. По состоянию на 31 августа на нашей земле уничтожены 47 тыс. 900 врагов.

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