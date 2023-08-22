Россияне способны на любую невообразимую подлость, уверен обозреватель.

Если российские войска решатся ударить ракетами и дронами по территории Украины в День Независимости, 24 августа, то этот удар явно не будет мощнее предыдущих, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Мы воюем против лицемерных нелюдей, которые в приступе маниакальной паранойи готовы на любую невообразимую подлость. Но отдельным вопросом стоит вопрос об их возможностях. Очень сложно сейчас судить о ракетном потенциале России, ведь это процесс на грани производственных возможностей и ремонтных работ по восстановлению арсенала, который полгода назад считался непригодным к применению. Тем не менее, приблизительную оценку сделать вполне реально", - отметил эксперт.

Угроза ударов 24 августа - сколько РФ могла накопить ракет и дронов

По подсчетам Коваленко, у России сейчас может быть в запасе для удара в День Независимости Украины:

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ракеты Х-101/555 - от 20 до 30 единиц;

ракеты "Калибр" - около 20 единиц;

дроны Shahed-136 - до 50 единиц.

Также эксперт акцентировал, что россияне могут себе позволить пуски Х-22, "Искандер-М/К", а также П-800 "Оникс" в направлении Одессы.

"Актуальным остается вопрос, если Россия пойдет на террор Украины на День Независимости, то будет это разовый массированный удар или же она растянет удары ограниченным боекомплектом на несколько дней", - отметил Коваленко.

День Независимости Украины - в ВСУ оценили угрозу ударов

Напомним, в Воздушных силах ВСУ ответили на вопрос, готовятся ли российские войска к массированному удару по территории Украины в День Независимости, 24 августа.

Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил: "Я не хотел бы делать прогнозы. У нас каждый день идет горячая война. И мы понимаем, что враг может сделать это (массированный удар по Украине - УНИАН) в любой день и в любое время".

При этом главной задачей каждого украинца он назвал сохранение спокойствия и нахождение в безопасности.

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