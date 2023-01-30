Сейчас в Черном море 11 вражеских кораблей, из них три носителя "Калибров".

Российские оккупанты продолжают держать давление на население Украины, не исключаются точечные ракетные удары по территории Украины.

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, враг начал терроризировать небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним, что является психологическим истощением и давлением на население.

"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталась неизменной – их все же три и ракет типа "Калибр" начеку 20. Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", — сказала она.

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Гуменюк также отметила, что из-за погоды скорее всего применить дроны врагу не удастся. "Но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра и именно ночью они сейчас используют "Шахеды", - добавила она.

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28 января враг увеличил количество кораблей в Черном море до 16 единиц, тогда общий залп "Калибров" мог составлять 20 ракет.

Также 28 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что огневой контроль, Силы обороны держат над логистическими маршрутами южного направления, не позволяет российским оккупантам полноценно подтянуть мощные резервы.

В ночь на 30 декабря Российская Федерация атаковала жилой дом в Харькове предварительно ракетой С-300. Удар пришелся по 4-этажке в Киевском районе.

Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

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