Российские оккупанты продолжают держать давление на население Украины, не исключаются точечные ракетные удары по территории Украины.
Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, враг начал терроризировать небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним, что является психологическим истощением и давлением на население.
"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталась неизменной – их все же три и ракет типа "Калибр" начеку 20. Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", — сказала она.
Гуменюк также отметила, что из-за погоды скорее всего применить дроны врагу не удастся. "Но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра и именно ночью они сейчас используют "Шахеды", - добавила она.
Ракетный террор РФ: последние новости
28 января враг увеличил количество кораблей в Черном море до 16 единиц, тогда общий залп "Калибров" мог составлять 20 ракет.
Также 28 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что огневой контроль, Силы обороны держат над логистическими маршрутами южного направления, не позволяет российским оккупантам полноценно подтянуть мощные резервы.
В ночь на 30 декабря Российская Федерация атаковала жилой дом в Харькове предварительно ракетой С-300. Удар пришелся по 4-этажке в Киевском районе.
Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.