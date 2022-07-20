Ежедневно СНБО получает подробный отчет о положении дел в войсках.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 90% получаемой с фронта информации скрывается от общественности. Ее разглашение может навредить украинским военным.

Об этом сообщается в интервью Данилова "Украинскому радио".

"Каждое утро все члены ставки и Совета нацбезопасности и обороны в 6:30 получают отчет о положении дел в наших войсках. Мы понимаем, что 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества. Но не потому, что у нас нет желания открывать, а потому, что это может нанести вред прежде всего нашим военным", - отметил он.

За словами секретаря СНБО, поступающая с фронта информация крайне чувствительна.

"По каждой информации, если она представляется некорректно, несвоевременно и с погрешностью, мы можем иметь потери наших ребят. Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта - это выйдет за рамки определенных процессов", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее в Минобороны призвали украинцев не указывать виды оружия, из которого ВСУ атакуют врага.

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