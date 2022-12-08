По словам эксперта, шагом к таким действиям должен быть не просто какой-то "хлопок" или "нарушение мер безопасности" на российских аэродромах.

В День Вооруженных сил Украины секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что весной может быть освобожден Севастополь, Донецк и Луганск, и назвал зиму ключевым этапом войны. Эти заявления в интервью "Обозревателю" оценил военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий:

"Если секретарь СНБО делает такие заявления, то у него есть определенный объем информации, на которую он опирается. Причем не только из открытых, но и из закрытых ресурсов".

Также Козий предположил, за счет чего Украина может освободить вышеупомянутые территории. Сейчас, говорит он, можно только гадать. Да, есть просьба к государствам-членам НАТО о предоставлении ракет большой дальности.

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"Это должен быть не просто какой-то "хлопок" или "нарушение мер безопасности" на аэродромах, что приводит к повреждению самолетов, которые имеют на борту от 8 до 12 ракет или "Калибр", или "Кинжал" и бьют по мирному населению. Мы должны иметь возможность уничтожать их", — заявил военный эксперт.

Он признал, что пока у Украины нет такой возможности, и она может появиться, судя по последним заявлениям президентов стран-членов НАТО.

"Да, пока мы такой возможности не имеем, но я надеюсь, что Украина начнет получать необходимое оружие, которое действительно позволит господину Данилову сказать: "Я предупреждал о такой возможности", — подытожил Козий.

Заявление-намек Данилова об освобождении Севастополя, Донецка и Луганска

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что уже весной украинские войска будут в Севастополе, Донецке и Луганске.

"6 декабря 1919 года начался Зимний поход Армии УНР. 6 декабря 2022 года он продолжился и закончится украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима - ключевой этап большой войны за независимость", — написал Данилов в Twitter.

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