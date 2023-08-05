В частности, российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсирует расширение маштабов и боевой дальности по военным российским объектам. Об этом секретарь СНБО сообщил в микроблоге Twitter.

Данилов отметил, что "с каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы - опытнее, боевое слаживание - эффективнее, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики".

"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения. Украинский ВПК, без сомнения, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание", - подчеркнул Данилов.

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Выкристание надводных морских дронов на фронте

Как сообщал УНИАН, в последние дни с помощью надводных морских дронов удалось поразить российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и российский танкер Sig.

По данным источников, в обоих случаях к этим атакам причастна Служба безопасности Украины.

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