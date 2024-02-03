Фигурирует цифра 666.

Армия РФ применила против Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении "дьявольскую" цифру 666.

Именно столько раз из артиллерии враг ударил по позициям украинцев, уточнил командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский. В придачу Россия нанесла 37 авиаударов.

Всего за сутки между врагом и армией Украины произошло 55 боевых столкновений. Украинское войско стойко держит удар, за последние 24 часа было уничтожено 382 военных РФ и 30 единиц военной техники, отметил Тарнавский.

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"В частности, 4 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага", - указал он.

И это не считая БПЛА разных типов, уточнил генерал. Их было уничтожено/повреждено 140 единиц.

Почему цифру 666 называют "числом зверя"

В Библии числу 666 уделяют особое значение. Считается, что под ним скрыто имя зверя Апокалипсиса - персонажа последней книги Нового Завета. Поэтому тройную комбинацию числа 6 часто отождествляют с дьяволом, отмечает wikipedia.

Общие потери армии России - новая статистика

Утром Генштаб ВСУ уточнил, что в течение последних суток удалось ликвидировать 880 солдат России - речь идет об общей статистике "двухсотых" врагов с разных направлений фронта, которую обновляет ведомство каждое утро.

Таким образом, по состоянию на утро 3 февраля Россия убила, отправив на захватническую войну в Украину, 387 940 российских мужчин. Также есть положительная статистика по уничтоженной технике.

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