Армия РФ применила против Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении "дьявольскую" цифру 666.
Именно столько раз из артиллерии враг ударил по позициям украинцев, уточнил командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский. В придачу Россия нанесла 37 авиаударов.
Всего за сутки между врагом и армией Украины произошло 55 боевых столкновений. Украинское войско стойко держит удар, за последние 24 часа было уничтожено 382 военных РФ и 30 единиц военной техники, отметил Тарнавский.
"В частности, 4 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага", - указал он.
И это не считая БПЛА разных типов, уточнил генерал. Их было уничтожено/повреждено 140 единиц.
Почему цифру 666 называют "числом зверя"
В Библии числу 666 уделяют особое значение. Считается, что под ним скрыто имя зверя Апокалипсиса - персонажа последней книги Нового Завета. Поэтому тройную комбинацию числа 6 часто отождествляют с дьяволом, отмечает wikipedia.
Общие потери армии России - новая статистика
Утром Генштаб ВСУ уточнил, что в течение последних суток удалось ликвидировать 880 солдат России - речь идет об общей статистике "двухсотых" врагов с разных направлений фронта, которую обновляет ведомство каждое утро.
Таким образом, по состоянию на утро 3 февраля Россия убила, отправив на захватническую войну в Украину, 387 940 российских мужчин. Также есть положительная статистика по уничтоженной технике.