Так называемый "сенатор" временно оккупированной Запорожской области Украины пожаловался на работу украинских беспилотников.

Так называемый "сенатор" временно оккупированной Запорожской области Украины Дмитрий Рогозин объяснил в интервью Московскому комсомольцу, почему Черноморский флот РФ был вынужден передислоцироваться.

По словам оккупанта, это произошло из-за атак морских дронов Вооруженных сил Украины.

"Если еще раз вернуться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример - Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", - констатировал Рогозин.

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Он также пожаловался на неповоротливость военной системы оккупационной армии:

"То нельзя ставить на палубу внештатные пулеметы, то нельзя пользоваться внештатными комплексами РЭБ, и так далее".

Черноморский флот РФ - последние новости

Черноморский флот РФ ослаблен, но он до сих пор представляет угрозу. Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко.

По его словам, россияне были вынуждены вывести основные силы своего флота из Крыма в Новороссийск. При этом российский Черноморский флот все еще представляет угрозу и может наносить ракетные удары.

Ранее представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что военные корабли РФ не могут повлиять на ход боевых действий в Черном море. Он отметил, что оккупанты не пытаются перебросить боевые единицы из других морей.

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