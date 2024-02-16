Для этого планируют задействовать корабли класса Sandown – "Черкассы" и "Чернигов".

Кабмин принял постановление, которое позволит привлечь средства, необходимые для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных британских кораблей класса Sandown - "Черкассы"и " Чернигов".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. "Эти корабли критически необходимы Украине для разминирования акватории Черного моря по завершению полномасштабной войны, ведь это современные противоминные корабли такого класса. По оценкам экспертов Украины и НАТО, операция по устранению минной опасности в Черном море продлится от 3 до 5 лет, а рекомендуемых морских путей и мест стоянки судов до 6 месяцев, но без таких кораблей это может длиться дольше", – прокомментировал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

В Минобороны пояснили, что пока корабли не могут прибыть в воды Украины – это противоречит Конвенции Монтре 1936 года, которая запрещает прохождение проливами Босфор и Дарданеллы кораблей воюющих стран.

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"Заключение соответствующих договоров критически важно. Это положит начало формированию морской противоминной группировки в Черном море и позволит избежать имиджевых потерь для Украины в глазах стратегического партнера. Ведь именно Великобритания инициировала создание международной коалиции стран по восстановлению возможностей наших Военно – Морских Сил", - добавил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Ситуация в Черном море

11 января в Стамбуле был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Болгарии, Румынии и Турции по созданию Черноморской военно-морской противоминной группы (MSM Black Sea).

После одобрения меморандума на национальном уровне и другими участвующими сторонами вскоре будет начат процесс оперативного планирования деятельности MCM Black Sea. После его завершения группа противоминной борьбы сможет начать выполнение реальных действий.

Изначально MCM Black Sea предполагает участие противоминных кораблей лишь трех государств Черноморского союза. Для устранения минной угрозы действия преимущественно будут проводиться в территориальных водах и исключительных экономических зонах стран-участниц.

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