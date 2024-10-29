Аналитики отметили, что для поражения таких заводов дальнобойных БПЛА-камикадзе будет недостаточно.

Аналитики назвали оружие, которое поможет Украине поразить ключевые заводы российской ракетной индустрии, размещенные на расстоянии от 500 до 1500 км от украинской границы.

Эксперты издания Defense Express в своем анализе опирались на две западные публикации, которые касались того, что Украина в рамках "Плана Победы" подала в США запрос на крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь территории РФ, ведь основные заводы врага по выпуску ракет расположены на расстоянии до 1500 км и для их поражения нужны дальнобойные ракеты.

Аналитики предположили, что Украина попросила "Томагавки" наземного базирования, которые в армии США используются под комплексы средней дальности Typhon. Они отметили, что армия США имеет только две батареи Typhon на четыре пусковые установки каждая. Но сама пусковая от Typhon под Tomahawk базируется на импровизационном решении - на сухопутную платформу поставили просто универсальную пусковую ячейку Mark 41, стандартную для надводных кораблей ВМС США.

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Ссылаясь на данные Jamestown Foundation, аналитики отметили, что МКБ "Радуга" - это завод, на котором собирают крылатые ракеты Х-101, "НПО Машиностроения" - производятся ракеты типов П-800 и "Циркон", "Воткинский завод" - выпускаются баллистические ракеты 9М723 к ОТРК "Искандер" и в советское время изготавливались ракеты к ОТРК "Точка-У", "НПК КБ Машиностроения" - также баллистические ракеты к ОТРК "Искандер".

Аналитики отметили, что для поражения таких заводов дальнобойных БПЛА-камикадзе будет недостаточно, поэтому для такой задачи надо настоящее мощное и дальнобойное оружие, и "как раз Tomahawk здесь подходит идеально".

Аналитики обратили внимание на тот момент, что в Jamestown Foundation посоветовали Украине "разрабатывать собственную баллистическую ракету средней дальности на жидком топливе так, как будто с разработкой такого вооружения можно справиться за несколько месяцев, хотя на самом деле надо минимум несколько лет при идеально благоприятных обстоятельствах".

Удары вглубь РФ

18 октября президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удается решить вопрос о разрешении Украине на применение западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на сегодня нет единодушного мнения всех партнеров относительно такого разрешения.

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