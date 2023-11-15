Сотрудники оккупационных "министерств" зарабатывают на мошенничестве с детским питанием и другими схемами, давно известными украинцам.

Россия почувствовала, что такое топ-коррупция по-украински. Новоназначенные "министры" и чиновники, перешедшие на сторону врага, начали опустошать кошельки оккупантов мошенничеством.

Под лицами, занявшими должности в фейковых "министерствах" временно оккупированного Мелитополя, уже трещат стулья. Об этом заявил мэр Иван Федоров.

"Подгорает под назначенной россиянами "министром образования" Еленой Шапуровой. При украинской власти бывшая "педагог" преследовалась за коррупцию", - отметил он.

Оккупанты обнаружили, что сотрудники ее "министерства" занимаются мошенничеством с детским питанием в школах. По этому поводу проводят расследование, уточнил чиновник.

Также с насиженного места уже "слетел" главный врач фейковой "Мелитопольской областной больницы" Николай Анрос. В свое время предатель отобрал у мариупольцев медучреждение, чтобы лечить там 300-ых росармейцев. Но теперь он уволен. Ему предъявили, что он не справился с сопротивлением украинских врачей.

"На самом деле враг устал от украинских предателей и проводит замену на своих", - указал Федоров.

СБУ сообщила о подозрении "министру транспорта" Крыма

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гауляйтеру Северодонецка, "министру транспорта" временно оккупированного Россией Крыма. Он перешел на сторону врага и возглавил псевдоустановление в апреле этого года по протекции предателя Аксенова.

Руководствуясь приказами Москвы, он помогает армии РФ организовать логистику войск из материковой части России в Крым.

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