В США есть предостережение, что быстрый побег, быстрые удары могут вызвать и спровоцировать эскалацию конфликта, а вот перемалывание сил противника - то что нужно.

Быстрая победа Украины может вызвать неадекватную реакцию у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины (2019-2020 гг), генерал-майор запаса Виктор Чумак в эфире телеканала "Эспрессо".

"После откровенного бегства россиян с позиций, условно, может быть применено тактическое ядерное оружие. В США есть предостережение, что быстрый побег, быстрые удары могут вызвать и спровоцировать эскалацию конфликта, а вот перемалывание сил противника - это именно то", - пояснил генерал.

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По его словам, генерал армии США Ллойд Остин на первом заседании Рамштайн сказал, что надо сделать так, чтобы Россия никогда больше не смогла вести ни одной войны.

"Есть два сценария - быстрая победа над Россией и РФ распадается, возникает куча рисков, в том числе для западного мира. Второй сценарий - это перемалывание. Эта мясорубка будет перемалывать не только войска, это перемалывание всех ресурсов, которые есть у России. Это падение военного, экономического, технологического, человеческого ресурса. Все это в комплексе может дать обескровливание РФ", - подытожил Чумак.

Напомним, ранее в разведке Британии заявили, что увеличение численности армии РФ вряд ли поможет ей в Украине.

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