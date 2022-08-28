Быстрая победа Украины может вызвать неадекватную реакцию у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины (2019-2020 гг), генерал-майор запаса Виктор Чумак в эфире телеканала "Эспрессо".
"После откровенного бегства россиян с позиций, условно, может быть применено тактическое ядерное оружие. В США есть предостережение, что быстрый побег, быстрые удары могут вызвать и спровоцировать эскалацию конфликта, а вот перемалывание сил противника - это именно то", - пояснил генерал.
По его словам, генерал армии США Ллойд Остин на первом заседании Рамштайн сказал, что надо сделать так, чтобы Россия никогда больше не смогла вести ни одной войны.
"Есть два сценария - быстрая победа над Россией и РФ распадается, возникает куча рисков, в том числе для западного мира. Второй сценарий - это перемалывание. Эта мясорубка будет перемалывать не только войска, это перемалывание всех ресурсов, которые есть у России. Это падение военного, экономического, технологического, человеческого ресурса. Все это в комплексе может дать обескровливание РФ", - подытожил Чумак.
Напомним, ранее в разведке Британии заявили, что увеличение численности армии РФ вряд ли поможет ей в Украине.