Один из кораблей ЧФ РФ – "Павел Державин" – получил два повреждения.

Информация о повреждение ракетного корабля Черноморского флота Российской Федерации "Буян-М", появившаяся накануне, не соответствует действительности, заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Что касается "Буяна", то мы эту информацию не подтверждаем. Она не соответствует действительности", - отметил он. При этом напомнил, что информация о его повреждении не была официально озвучена Службой безопасности Украины.

Плетенчук также отмечает, что не была повреждена и российская подводная лодка "Алроса". "Я знаю, что в этом кейсе также упоминали подводную лодку "Алроса", но эта информация также не соответствует действительности", – подчеркнул он.

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При этом спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уточнил, что в течение двух суток один из кораблей ЧФ РФ – "Павел Державин" – получил два повреждения. "И только со второй попытки они поняли, что, видимо, им надо ретироваться. Сейчас они направляются в Новороссийск на восстановление, потому что, независимо от обстоятельств, при которых он получил эти повреждения, они есть", – сказал он.

Плетенчук отметил, что также вчера, кроме корабля "Павел Державин" получил повреждения военный буксир "Николай Муру". "Этот буксир после первого повреждения пришел на помощь к "Державину". "Муру" так же направляется сейчас в порт, где будут проводиться какие-то ремонтные работы", - добавил он.

Повреждение ракетоносителя "Буян" и корабля "Павел Державин" - что известно

13 октября источники в Службе безопасности сообщили УНИАН, что атака на ракетоноситель "Буян" и подрыв корабля "Павел Державин" – дело рук СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины. При этом отмечалось, что оба судна поразил "Морський малюк" с экспериментальным вооружением.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока что сумела убежать от наших разработок", – отметил собеседник УНИАН.

Источник в СБУ также информировал, что носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, потому был поражен на Севастопольском рейде.

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