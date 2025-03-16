'Будущие клещи': Россия готовит новую ловушку для ВСУ в направлении Днепропетровщины, - военный

"Осман" отметил, что вчера на этих участках враг активно применял ЛАТ и пехоту, имея продвижение.

Российская армия готовит новую ловушку для Сил обороны Украины в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский военный Станислав "Осман" Бунятов.

По его словам, враг уперся в украинскую оборону вблизи Константинополя и южнее Богатыря, поэтому сейчас активно пытается прорывать направление ряда сел по реке Мокрые Ялы и Надеждинка-Преображенка.

"Осман" отметил, что вчера на этих участках враг активно применял ЛАТ и пехоту, имея продвижение.

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"Движение на этих участках - очередные будущие клещи, которые сначала будут сужаться, а затем закончатся обычным перерезанием логистики с помощью оптоволоконных дронов", - добавил он.

Украина и Россия могут прекратить огонь - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 17 марта могут появиться новые детали относительно возможного прекращения огня в Украине. Он отметил, что переговоры продвигаются хорошо, хоть и есть сложности.

Кроме того, в Financial Times писали, что у российского диктатора Владимира Путина мало причин прекращать войну в Украине. Он не намерен отказываться от своих целей.

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