Он отмечает, что на руку Украине играет то, что тыловые объекты страны-агрессора не защищены противовоздушной обороной.

Эксперт в области беспилотных технологий и робототехники Валерий Яковенко прокомментировал дроновые атаки по России, и рассказал, будет ли еще где-то там безопасно.

В сюжете, который демонстрировался в рамках телемарафона, он отметил, что "сейчас та эволюция, которая происходит, - фактически действительно мы видим перед собой как расстояния увеличиваются".

"И на сотни километров почти каждые несколько недель. Даже сейчас с боевыми частями и оборудованием, которое еще не имеет официальных подтверждений, но уже начинает звучать в пабликах, - звучат цифры о трех тысячах километров", - отметил Яковенко.

По его словам, точка запуска может находиться где угодно. "И этот факт фактически дает понимание, что безопасных мест на территории болот уже нет. Даже Владивосток", - добавил эксперт.

Яковенко также отметил, что дрон - относительно тихоходная вещь, по сравнению с ракетным вооружением. "И на примерах того, что мы видим перед собой, на руку Украине играет то, что тыловые объекты на болотах просто банально не защищены ПВО", - сказал он.

В то же время, отметил эксперт, эта ситуация может измениться, но и дроны в Украине становятся более современными.

Атаки по России - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой весной Украина активно била по российским объектам нефтегазовой отрасли. Выяснилось, что оккупанты не в состоянии защитить свои объекты.

Впоследствии в западных СМИ появилась информация о том, что Вашингон просил Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, ведь это может привести к росту цен на нефть, а также к мести со стороны Москвы. Удары продолжились.

Позже министр обороны Соединенных Шатов Америки Ллойд Остин заявил, что украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам могут повлиять на мировые энергетические рынки.

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