Периоды применения российских ракет постоянно увеличиваются, говорит советник ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, стоит ли ожидать большей активности со стороны России накануне Рождества, которое часть украинцев будет праздновать 7 января.

"Есть ли у них возможности? Есть! Есть ли у них такие намерения? Никто не скажет, потому что намерения - это головы противника, а забраться в голову еще не умеет никто. Я думаю, что они постараются нам испортить праздники как угодно", — говорит он.

Также он добавил, что пока неизвестно, готовы ли они к воздушным ударам крылатыми ракетами или "Калибрами" с моря - это вопрос. Потому что периоды применения таких ракет постоянно увеличиваются.

По словам Арестовича, россияне будут пытаться испортить праздник по крайней мере "Шахедами". Что касается ракет, украинские защитники постоянно готовятся. Наша ПВО сработает, энергетики наготове.

Вероятен ли удар России на Рождество 7 января

Ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что никто не знает, кроме российского руководства, нанесет ли РФ удар по Украине в канун и на Рождество 7-го января.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что следующий массированный ракетный удар по Украине (70-80 и более ракетами) РФ может нанести не ранее 10 января. На Рождество, 7 января, россияне тоже могут попробовать передать "поздравление", но только ограниченным потенциалом - 50-60 ракет, поскольку их накопительный потенциал составляет всего 5-7 ракет в сутки.

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