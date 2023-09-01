Но пока что Кадыров полезен для российской власти, считает он.

Российские власти сейчас не станет убивать Рамзана Кадырова, поскольку он им еще нужен.

Так в эфире УНИАН глава правительства Чеченской республики Ичкерия (в изгнании) Ахмед Закаев прокомментировал информацию Bild о том, что Кадыров может стать следующей целью после главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Кадыров им пока нужен. Пока будет коллективный Путин, если Кадыров не умрет, он останется. Потому что он всегда будет демонстрировать свою абсолютную лояльность и всегда будет проводить в самой Чечне работу, разрушающую наше общество изнутри. У него задача - быть лояльным", - объяснил он.

Закаев добавил, что Кадыров полезен системе, поскрльку разрушает чеченское общество. "Кадыров и его окружение сегодня разрушают наши многовековые устои чеченских традиций и обычаев", - добавил он.

При этом глава правительства Чеченской республики Ичкерия допускает, что российские власти могут развязать Третью чеченскую войну, когда проиграют в Украине.

"Когда будет проиграна война, если они успеют, тогда они развяжут третью войну в Чечне. И предлогом для начала этой войны будет Кадыров и его окружение", - объяснил он, отметив, что международные организации давно приняли определенные резолюции по поводу Кадырова, а для "глубинного народа" РФ он всегда был вызывающим элементом.

Кадырова могут убить?

Напомним, ранее российский оппозиционер Дмитрий Гудков допустил, что Кадырова могут устранить как главного оппонента российской государственности.

По его мнению, впереди РФ может ждать множество серьезных противостояний между ФСБ и Министерством обороны, силовиками и Кадыровым.

Гудков отметил, что тот продвигает свои "порядки" на территории всей Российской Федерации, а в случае принятия решения о его ликвидации - никто в Чечне не станет его защищать.

Вас также могут заинтересовать новости: