Одна из них - попытка ослабить украинскую ПВО.

У российских ракетных атак по Украине может быть три цели, считает вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл.

В комментарии Sky News он отметил, что сейчас страна-агрессор имеет "ограниченные возможности", поэтому хочет поддерживать давление на руководство и население Украины, чтобы подорвать их волю к борьбе. Кроме того, Россия захочет отвлечь Украину от подготовки к предстоящему наступлению.

Еще одной возможной причиной атак Белл назвал попытку ослабить украинскую систему противовоздушной обороны, заставив израсходовать "ограниченные запасы зенитно-ракетных комплексов".

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Также он считает, что система ПВО Patriot, защищающая Киев, несмотря на легкие повреждения продолжает работу.

Массированные обстрелы Украины: что известно

Напомним, что РФ регулярно атакует территорию Украины ракетами и беспилотниками.

Известно, что с начала этого месяца она осуществила девять атак на Киев, власти назвали их беспрецедентными.

В ночь на 16 мая по Украине выпустили 18 ракет, в том числе шесть "Кинжалов". В Вооруженных Силах Украины заявили, что удалось сбить все шесть ракет этого типа.

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