Во время активных боевых действий на фронте случается "дружественный огонь" по БПЛА, поскольку украинским пехотинцам иногда трудно сразу сориентироваться, чей именно дрон нависает над ними.
Об этом в эфире телемарафона рассказал младший сержант, военнослужащий 79-й отдельной Таврической десантно-штурмовой бригады Александр Соколенко (позывной "Блогер"). По его словам, бывают случаи, когда из-за "friendly fire" теряются дроны, но это просто расходный материал по сравнению с человеческой жизнью:
"Пехота - это титаны. Просидите, пожалуйста, неделю в сырой яме, когда вас поливает дождь и мины. Конечно, в таком состоянии человек может сбить дрон. И это не беда. Пехотинцев у нас немного, а дрон можно купить. Раньше "дружественного огня" было много, сейчас меньше. Потому что есть какое-то взаимодействие и координация".
По словам военного, россияне имеют "самый мощный РЭБ в мире". Украинским защитникам пока удается обходить систему радиоэлектронной борьбы РФ, но делать это все труднее. По его мнению, сейчас в этой сфере не хватает исследований и новинок - оккупанты "душат" новые средства и копируют технологии, которые используют ВСУ.
Боец ВСУ добавил, что в период, когда у нас появились новая технология и частоты, расход дронов составляет около 50%. "50% долетают и поражают. Когда россияне над своим РЭБом поработали, то бывает, что у нас расход из-за недолетов вообще 90%. Но это все равно очень эффективная работа. Если один дрон за 400 долларов долетел, он все равно может остановить БМП, танк", - добавил боец.
Отдельно Соколенко выразил благодарность всем волонтерам и украинцам, которые с самого начала поверили в тему дронов и присоединились к сборам:
"Я уверен, что благодаря этому у нас сегодня есть государство, есть такая линия обороны, что мы можем бороться. Спасибо всем, что помогают. А мы валим нечисть".
Роль БПЛА в войне
Как пишет Forbes, война дронов на территории Украины превратилась в высокоскоростную гонку технологических вооружений.
Ранее командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш заявил об эффективной работе российской радиоэлектронной борьбы. Он объясняет это тем, что захватчики более 40 лет развивали свои системы РЭБ.